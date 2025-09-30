Katalog firm
Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Mumbai Metropolitan Region w Angel One wynosi ₹2.38M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Angel One. Ostatnia aktualizacja: 9/30/2025

Mediana Pakietu
company icon
Angel One
Software Engineer
Mumbai, MH, India
Łącznie rocznie
₹2.38M
Poziom
SDE 1
Podstawa
₹2.18M
Stock (/yr)
₹0
Premia
₹198K
Lata w firmie
1 Rok
Lata doświadczenia
1 Rok
Jakie są poziomy kariery w Angel One?

₹13.95M

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Najczęściej zadawane pytania

The highest paying salary package reported for a Inżynier Oprogramowania at Angel One in Mumbai Metropolitan Region sits at a yearly total compensation of ₹3,199,029. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Angel One for the Inżynier Oprogramowania role in Mumbai Metropolitan Region is ₹2,282,121.

