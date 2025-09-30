Katalog firm
Angel One Analityk Danych Pensje w Greater Bengaluru

Mediana pakietu rekompensaty Analityk Danych in Greater Bengaluru w Angel One wynosi ₹6.8M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Angel One. Ostatnia aktualizacja: 9/30/2025

Mediana Pakietu
company icon
Angel One
Staff Data Scientist
Bengaluru, KA, India
Łącznie rocznie
₹6.8M
Poziom
T3
Podstawa
₹6.07M
Stock (/yr)
₹0
Premia
₹728K
Lata w firmie
0 Lata
Lata doświadczenia
9 Lata
Jakie są poziomy kariery w Angel One?

₹13.95M

Najnowsze zgłoszenia pensji
Najczęściej zadawane pytania

The highest paying salary package reported for a Analityk Danych at Angel One in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹10,858,660. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Angel One for the Analityk Danych role in Greater Bengaluru is ₹7,216,618.

