Andrews Cooper
  • Pensje
  • Inżynier Mechanik

  • Wszystkie pensje Inżynier Mechanik

  • Greater Seattle Area

Andrews Cooper Inżynier Mechanik Pensje w Greater Seattle Area

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Mechanik in Greater Seattle Area w Andrews Cooper wynosi $138K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Andrews Cooper. Ostatnia aktualizacja: 11/5/2025

Mediana Pakietu
company icon
Andrews Cooper
Senior Mechanical Engineer
Bothell, WA
Łącznie rocznie
$138K
Poziom
L3
Podstawa
$133K
Stock (/yr)
$0
Premia
$5K
Lata w firmie
7 Lata
Lata doświadczenia
8 Lata
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Mechanik w Andrews Cooper in Greater Seattle Area wynosi rocznie $157,500. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Andrews Cooper dla stanowiska Inżynier Mechanik in Greater Seattle Area wynosi $137,000.

