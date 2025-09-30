Katalog firm
Anaplan
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

  • Greater London Area

Anaplan Inżynier Oprogramowania Pensje w Greater London Area

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Greater London Area w Anaplan wynosi od £69.2K year dla P2 do £121K year dla P4. Medianna pakietu rekompensaty in Greater London Area year wynosi w sumie £91K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Anaplan. Ostatnia aktualizacja: 9/30/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
P1
(Poziom początkujący)
£ --
£ --
£ --
£ --
P2
£69.2K
£63.1K
£0
£6.2K
P3
£83.2K
£74K
£4K
£5.2K
P4
£121K
£92.8K
£18.8K
£8.9K
Pokaż 1 Więcej poziomów
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Wynagrodzenia stażowe

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Anaplan, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)



Uwzględnione Stanowiska

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Najczęściej zadawane pytania

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Inżynier Oprogramowania v Anaplan in Greater London Area predstavuje ročnú celkovú odmenu £152,321. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Anaplan pre pozíciu Inżynier Oprogramowania in Greater London Area je £81,477.

