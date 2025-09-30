Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Greater London Area w Anaplan wynosi od £69.2K year dla P2 do £121K year dla P4. Medianna pakietu rekompensaty in Greater London Area year wynosi w sumie £91K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Anaplan. Ostatnia aktualizacja: 9/30/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
P1
£ --
£ --
£ --
£ --
P2
£69.2K
£63.1K
£0
£6.2K
P3
£83.2K
£74K
£4K
£5.2K
P4
£121K
£92.8K
£18.8K
£8.9K
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Anaplan, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)
