Katalog firm
Anaplan
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę

Anaplan Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Anaplan wynosi od $73,630 całkowitej rekompensaty rocznie dla Rekruter na dolnym końcu do $346,725 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Anaplan. Ostatnia aktualizacja: 8/31/2025

$160K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Inżynier Oprogramowania
P2 $81.2K
P3 $111K
P4 $159K

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Architekt Rozwiązań
Median $168K
Menedżer Produktu
Median $132K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Zasoby Ludzkie
Median $344K
Sprzedaż
Median $250K
Analityk Biznesowy
$262K
Obsługa Klienta
$98.5K
Sukces Klienta
$281K
Analityk Danych
$116K
Technolog Informacyjny (IT)
$138K
Operacje Marketingowe
$89.2K
Projektant Produktu
$270K
Menedżer Projektu
$154K
Rekruter
$73.6K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$347K
Menedżer Programu Technicznego
$239K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Anaplan, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)

Masz pytanie? Zapytaj społeczność.

Odwiedź społeczność Levels.fyi, aby nawiązać kontakt z pracownikami różnych firm, otrzymać porady kariery i więcej.

Odwiedź teraz!

Najczęściej zadawane pytania

The highest paying role reported at Anaplan is Menedżer Inżynierii Oprogramowania at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $346,725. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Anaplan is $156,545.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Anaplan

Powiązane firmy

  • Box
  • Broadcom
  • Palo Alto Networks
  • Splunk
  • Pure Storage
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby