AmTrust Financial
AmTrust Financial Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń AmTrust Financial waha się od $85,425 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Inżynier oprogramowania na dolnym końcu do $141,365 dla Naukowiec danych na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy AmTrust Financial. Ostatnia aktualizacja: 8/21/2025

$160K

Analityk biznesowy
$88.2K
Analityk danych
$119K
Naukowiec danych
$141K

Inżynier oprogramowania
$85.4K
Najlepiej opłacana rola zgłoszona w AmTrust Financial to Naukowiec danych at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $141,365. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w AmTrust Financial wynosi $103,800.

