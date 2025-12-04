Katalog firm
Amperon
Amperon Inżynier Oprogramowania Pensje

Średnia całkowita rekompensata Inżynier Oprogramowania in United States w Amperon wynosi od $150K do $209K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Amperon. Ostatnia aktualizacja: 12/4/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$161K - $189K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$150K$161K$189K$209K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Amperon in United States wynosi rocznie $208,845. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Amperon dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in United States wynosi $149,940.

