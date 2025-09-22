Katalog firm
Amperity
Amperity Architekt Rozwiązań Pensje

Średnia całkowita rekompensata Architekt Rozwiązań in United States w Amperity wynosi od $160K do $228K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Amperity. Ostatnia aktualizacja: 9/22/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$182K - $216K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$160K$182K$216K$228K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

$160K

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
Option

W Amperity, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Architekt Rozwiązań na Amperity in United States situa-se numa remuneração total anual de $227,700. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Amperity para a função de Architekt Rozwiązań in United States é $160,380.

Inne zasoby