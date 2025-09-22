Katalog firm
Amperity
Amperity Rekruter Pensje

Średnia całkowita rekompensata Rekruter in United States w Amperity wynosi od $172K do $241K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Amperity. Ostatnia aktualizacja: 9/22/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$186K - $216K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$172K$186K$216K$241K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

$160K

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
Option

W Amperity, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Rekruter w Amperity in United States wynosi rocznie $240,678. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Amperity dla stanowiska Rekruter in United States wynosi $171,913.

