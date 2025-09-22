Wynagrodzenie Inżynier Sprzętu in United States w Ampere Computing wynosi od $189K year dla L6 do $364K year dla L9. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $196K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Ampere Computing. Ostatnia aktualizacja: 9/22/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L6
$189K
$165K
$0
$23.5K
L7
$172K
$148K
$12.5K
$11.5K
L8
$239K
$191K
$20.4K
$27.5K
L9
$364K
$227K
$92.5K
$44.5K
