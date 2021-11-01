Katalog firm
AMI Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń AMI waha się od $25,596 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Menedżer produktu na dolnym końcu do $170,850 dla Kierownik programu technicznego na górnym końcu.

$160K

Inżynier oprogramowania
Median $28.7K
Księgowy
$152K
Menedżer produktu
$25.6K

Sprzedaż
$32.9K
Kierownik inżynierii oprogramowania
$159K
Kierownik programu technicznego
$171K
FAQ

El rol con mayor salario reportado en AMI es Kierownik programu technicznego at the Common Range Average level con una compensación total anual de $170,850. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en AMI es $92,452.

