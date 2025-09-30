Katalog firm
Amgen
Amgen Inżynier Oprogramowania Pensje w San Francisco Bay Area

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in San Francisco Bay Area w Amgen wynosi od $206K year dla L5 do $254K year dla L6. Medianna pakietu rekompensaty in San Francisco Bay Area year wynosi w sumie $212K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Amgen. Ostatnia aktualizacja: 9/30/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L3
(Poziom początkujący)
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$201K
$155K
$21.5K
$24.5K
L6
$254K
$192K
$19.1K
$43K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Wynagrodzenia stażowe

Harmonogram Uprawnień

0%

ROK 1

33%

ROK 2

33%

ROK 3

34%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Amgen, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 0% uprawnia w 1st-ROK (0.00% rocznie)

  • 33% uprawnia w 2nd-ROK (33.00% rocznie)

  • 33% uprawnia w 3rd-ROK (33.00% rocznie)

  • 34% uprawnia w 4th-ROK (34.00% rocznie)



Uwzględnione Stanowiska

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Najczęściej zadawane pytania

The highest paying salary package reported for a Inżynier Oprogramowania at Amgen in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $274,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Amgen for the Inżynier Oprogramowania role in San Francisco Bay Area is $198,000.

