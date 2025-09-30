Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in San Francisco Bay Area w Amgen wynosi od $206K year dla L5 do $254K year dla L6. Medianna pakietu rekompensaty in San Francisco Bay Area year wynosi w sumie $212K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Amgen. Ostatnia aktualizacja: 9/30/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$201K
$155K
$21.5K
$24.5K
L6
$254K
$192K
$19.1K
$43K
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
0%
ROK 1
33%
ROK 2
33%
ROK 3
34%
ROK 4
W Amgen, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
0% uprawnia w 1st-ROK (0.00% rocznie)
33% uprawnia w 2nd-ROK (33.00% rocznie)
33% uprawnia w 3rd-ROK (33.00% rocznie)
34% uprawnia w 4th-ROK (34.00% rocznie)
