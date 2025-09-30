Wynagrodzenie Analityk Danych in Greater Los Angeles Area w Amgen wynosi od $96.7K year dla L3 do $218K year dla L6. Medianna pakietu rekompensaty in Greater Los Angeles Area year wynosi w sumie $139K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Amgen. Ostatnia aktualizacja: 9/30/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L3
$96.7K
$91.5K
$0
$5.2K
L4
$126K
$116K
$2.7K
$7.8K
L5
$164K
$137K
$8.1K
$19K
L6
$218K
$182K
$7.5K
$28.5K
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
0%
ROK 1
33%
ROK 2
33%
ROK 3
34%
ROK 4
W Amgen, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
0% uprawnia w 1st-ROK (0.00% rocznie)
33% uprawnia w 2nd-ROK (33.00% rocznie)
33% uprawnia w 3rd-ROK (33.00% rocznie)
34% uprawnia w 4th-ROK (34.00% rocznie)