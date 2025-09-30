Katalog firm
Amgen
  • Pensje
  • Analityk Danych

  • Wszystkie pensje Analityk Danych

  • Greater Los Angeles Area

Amgen Analityk Danych Pensje w Greater Los Angeles Area

Wynagrodzenie Analityk Danych in Greater Los Angeles Area w Amgen wynosi od $96.7K year dla L3 do $218K year dla L6. Medianna pakietu rekompensaty in Greater Los Angeles Area year wynosi w sumie $139K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Amgen. Ostatnia aktualizacja: 9/30/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L3
$96.7K
$91.5K
$0
$5.2K
L4
$126K
$116K
$2.7K
$7.8K
L5
$164K
$137K
$8.1K
$19K
L6
$218K
$182K
$7.5K
$28.5K
$160K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Harmonogram Uprawnień

0%

ROK 1

33%

ROK 2

33%

ROK 3

34%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Amgen, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 0% uprawnia w 1st-ROK (0.00% rocznie)

  • 33% uprawnia w 2nd-ROK (33.00% rocznie)

  • 33% uprawnia w 3rd-ROK (33.00% rocznie)

  • 34% uprawnia w 4th-ROK (34.00% rocznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Danych w Amgen in Greater Los Angeles Area wynosi rocznie $218,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Amgen dla stanowiska Analityk Danych in Greater Los Angeles Area wynosi $143,000.

