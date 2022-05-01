Katalog firm
AMETEK
AMETEK Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w AMETEK wynosi od $58,107 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $265,200 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników AMETEK. Ostatnia aktualizacja: 9/11/2025

$160K

Inżynier Elektryk
Median $200K
Inżynier Sprzętu
$60.6K
Inżynier Mechanik
$147K

Inżynier Optyk
$143K
Inżynier Oprogramowania
$58.1K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$265K
Menedżer Programu Technicznego
$171K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w AMETEK jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $265,200. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w AMETEK wynosi $147,000.

