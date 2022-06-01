Katalog firm
AmeriHealth Caritas
AmeriHealth Caritas Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w AmeriHealth Caritas wynosi od $87,312 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Danych na dolnym końcu do $155,220 dla Architekt Rozwiązań na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników AmeriHealth Caritas. Ostatnia aktualizacja: 9/11/2025

$160K

Aktuariusz
$152K
Analityk Danych
$87.3K
Inżynier Oprogramowania
$133K

Architekt Rozwiązań
$155K
Najczęściej zadawane pytania

The highest paying role reported at AmeriHealth Caritas is Architekt Rozwiązań at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $155,220. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AmeriHealth Caritas is $142,250.

Inne zasoby