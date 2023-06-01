Katalog firm
American Red Cross
American Red Cross Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w American Red Cross wynosi od $30,833 całkowitej rekompensaty rocznie dla Obsługa Klienta na dolnym końcu do $183,600 dla Marketing na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników American Red Cross. Ostatnia aktualizacja: 9/11/2025

$160K

Asystent Administracyjny
$59.7K
Analityk Biznesowy
$126K
Obsługa Klienta
$30.8K

Analityk Danych
$35.5K
Analityk Danych
$35.2K
Marketing
$184K
Menedżer Produktu
$131K
Menedżer Projektu
$95.5K
Inżynier Oprogramowania
$79.6K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w American Red Cross jest Marketing at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $183,600. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w American Red Cross wynosi $79,600.

Inne zasoby