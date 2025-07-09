Katalog firm
American Medical Association
American Medical Association Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w American Medical Association wynosi od $77,610 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Danych na dolnym końcu do $587,050 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników American Medical Association. Ostatnia aktualizacja: 9/11/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $110K

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Analityk Danych
$77.6K
Analityk Danych
$85.4K

Projektant Produktu
$81.6K
Menedżer Produktu
$249K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$587K
Architekt Rozwiązań
$139K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w American Medical Association jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $587,050. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w American Medical Association wynosi $110,000.

