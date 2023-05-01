Katalog firm
American Axle & Manufacturing
American Axle & Manufacturing Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w American Axle & Manufacturing wynosi od $15,075 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Danych na dolnym końcu do $183,600 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników American Axle & Manufacturing. Ostatnia aktualizacja: 8/31/2025

$160K

Inżynier Mechanik
Median $91.7K
Analityk Danych
$15.1K
Projektant Produktu
$110K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$184K
Najczęściej zadawane pytania

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä American Axle & Manufacturing on Menedżer Inżynierii Oprogramowania at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $183,600. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä American Axle & Manufacturing ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $100,640.

Inne zasoby