American Airlines
  • Pensje
  • Analityk Danych

  • Wszystkie pensje Analityk Danych

American Airlines Analityk Danych Pensje

Wynagrodzenie Analityk Danych in United States w American Airlines wynosi od $100K year dla L3 do $127K year dla L4. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $120K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w American Airlines. Ostatnia aktualizacja: 10/30/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L2
Associate Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
Data Scientist
$100K
$99K
$0
$1.3K
L4
Senior Data Scientist
$127K
$127K
$0
$250
L5
Technical Lead
$ --
$ --
$ --
$ --
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Danych w American Airlines in United States wynosi rocznie $139,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w American Airlines dla stanowiska Analityk Danych in United States wynosi $120,000.

