Wynagrodzenie Analityk Biznesowy in United States w American Airlines wynosi od $83.8K year dla L2 do $108K year dla L4. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $109K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w American Airlines. Ostatnia aktualizacja: 10/30/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L2
$83.8K
$82.5K
$0
$1.3K
L3
$101K
$100K
$0
$300
L4
$108K
$107K
$0
$1.4K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
