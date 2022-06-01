Katalog firm
Amentum
Amentum Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Amentum wynosi od $78,605 całkowitej rekompensaty rocznie dla Menedżer Obiektów na dolnym końcu do $174,125 dla Obsługa Klienta na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Amentum. Ostatnia aktualizacja: 9/2/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $80K

Inżynier Oprogramowania Produkcyjnego

Analityk Danych
Median $128K
Inżynier Mechanik
Median $100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Obsługa Klienta
$174K
Menedżer Obiektów
$78.6K
Analityk Finansowy
$114K
Inżynier Sprzętu
$133K
Technolog Informacyjny (IT)
$105K
Menedżer Programu
$129K
Menedżer Projektu
$113K
Analityk Cyberbezpieczeństwa
$171K
Najczęściej zadawane pytania

The highest paying role reported at Amentum is Obsługa Klienta at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $174,125. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Amentum is $114,425.

