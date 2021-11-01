Katalog firm
Ambarella Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Ambarella waha się od $54,354 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Inżynier oprogramowania na dolnym końcu do $305,000 dla Kierownik inżynierii oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Ambarella. Ostatnia aktualizacja: 8/11/2025

$160K

Inżynier sprzętu
Median $255K

Inżynier ASIC

Inżynier oprogramowania
Median $54.4K
Kierownik inżynierii oprogramowania
Median $305K

Analityk biznesowy
$235K
Marketing
$231K
Architekt rozwiązań
$251K
FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Ambarella to Kierownik inżynierii oprogramowania z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $305,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Ambarella wynosi $243,210.

