Alteryx
Alteryx Menedżer Inżynierii Oprogramowania Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Menedżer Inżynierii Oprogramowania in United States w Alteryx wynosi $237K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Alteryx. Ostatnia aktualizacja: 10/28/2025

Mediana Pakietu
company icon
Alteryx
Software Engineering Manager
Denver, CO
Łącznie rocznie
$237K
Poziom
L3
Podstawa
$189K
Stock (/yr)
$0
Premia
$48K
Lata w firmie
5-10 Lata
Lata doświadczenia
5-10 Lata
Jakie są poziomy kariery w Alteryx?
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Harmonogram Uprawnień

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.4%

ROK 3

Typ Akcji
RSU

W Alteryx, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 33.3% uprawnia w 1st-ROK (33.30% rocznie)

  • 33.3% uprawnia w 2nd-ROK (33.30% rocznie)

  • 33.4% uprawnia w 3rd-ROK (33.40% rocznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania w Alteryx in United States wynosi rocznie $418,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Alteryx dla stanowiska Menedżer Inżynierii Oprogramowania in United States wynosi $278,300.

Inne zasoby