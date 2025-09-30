Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Greater Bengaluru w Alteryx wynosi od ₹2.29M year dla Associate Software Engineer do ₹7.04M year dla Lead Software Engineer. Medianna pakietu rekompensaty in Greater Bengaluru year wynosi w sumie ₹4.23M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Alteryx. Ostatnia aktualizacja: 9/30/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Associate Software Engineer
₹2.29M
₹1.84M
₹261K
₹183K
Software Engineer
₹3.41M
₹2.67M
₹512K
₹236K
Senior Software Engineer
₹6.25M
₹4.75M
₹1.28M
₹220K
Lead Software Engineer
₹7.04M
₹5.91M
₹773K
₹361K
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
33.3%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.4%
ROK 3
W Alteryx, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:
33.3% uprawnia w 1st-ROK (33.30% rocznie)
33.3% uprawnia w 2nd-ROK (33.30% rocznie)
33.4% uprawnia w 3rd-ROK (33.40% rocznie)
