Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Czech Republic w Alteryx wynosi CZK 1.86M year dla Senior Software Engineer. Medianna pakietu rekompensaty in Czech Republic year wynosi w sumie CZK 2.02M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Alteryx. Ostatnia aktualizacja: 9/30/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Associate Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Senior Software Engineer
CZK 1.86M
CZK 1.58M
CZK 177K
CZK 105K
Lead Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
33.3%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.4%
ROK 3
W Alteryx, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:
33.3% uprawnia w 1st-ROK (33.30% rocznie)
33.3% uprawnia w 2nd-ROK (33.30% rocznie)
33.4% uprawnia w 3rd-ROK (33.40% rocznie)
