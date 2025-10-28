Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in India w Alteryx wynosi od ₹2.27M year dla Associate Software Engineer do ₹7.01M year dla Lead Software Engineer. Medianna pakietu rekompensaty in India year wynosi w sumie ₹4.21M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Alteryx. Ostatnia aktualizacja: 10/28/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Associate Software Engineer
₹2.27M
₹1.83M
₹260K
₹182K
Software Engineer
₹3.43M
₹2.65M
₹542K
₹237K
Senior Software Engineer
₹5.97M
₹4.6M
₹1.14M
₹227K
Lead Software Engineer
₹7.01M
₹5.88M
₹769K
₹359K
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
Nie znaleziono wynagrodzeń
33.3%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.4%
ROK 3
W Alteryx, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:
33.3% uprawnia w 1st-ROK (33.30% rocznie)
33.3% uprawnia w 2nd-ROK (33.30% rocznie)
33.4% uprawnia w 3rd-ROK (33.40% rocznie)
