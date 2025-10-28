Katalog firm
Alteryx
Alteryx Inżynier Sprzedaży Pensje

Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Alteryx. Ostatnia aktualizacja: 10/28/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$166K - $193K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$153K$166K$193K$214K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.4%

ROK 3

Typ Akcji
RSU

W Alteryx, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 33.3% uprawnia w 1st-ROK (33.30% rocznie)

  • 33.3% uprawnia w 2nd-ROK (33.30% rocznie)

  • 33.4% uprawnia w 3rd-ROK (33.40% rocznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Sprzedaży w Alteryx in United States wynosi rocznie $214,200. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Alteryx dla stanowiska Inżynier Sprzedaży in United States wynosi $153,000.

