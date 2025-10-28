Średnia całkowita rekompensata Konsultant Zarządzania in United States w Alteryx wynosi od $120K do $174K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Alteryx. Ostatnia aktualizacja: 10/28/2025
Średnie Całkowite Wynagrodzenie
Zaproś znajomych i społeczność, aby dodali wynagrodzenia anonimowo w mniej niż 60 sekund. Więcej danych oznacza lepsze informacje dla osób poszukujących pracy jak Ty i naszej społeczności!
33.3%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.4%
ROK 3
W Alteryx, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:
33.3% uprawnia w 1st-ROK (33.30% rocznie)
33.3% uprawnia w 2nd-ROK (33.30% rocznie)
33.4% uprawnia w 3rd-ROK (33.40% rocznie)