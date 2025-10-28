Katalog firm
Alteryx
Alteryx Konsultant Zarządzania Pensje

Średnia całkowita rekompensata Konsultant Zarządzania in United States w Alteryx wynosi od $120K do $174K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Alteryx. Ostatnia aktualizacja: 10/28/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$137K - $156K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$120K$137K$156K$174K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.4%

ROK 3

Typ Akcji
RSU

W Alteryx, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 33.3% uprawnia w 1st-ROK (33.30% rocznie)

  • 33.3% uprawnia w 2nd-ROK (33.30% rocznie)

  • 33.4% uprawnia w 3rd-ROK (33.40% rocznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Konsultant Zarządzania w Alteryx in United States wynosi rocznie $174,168. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Alteryx dla stanowiska Konsultant Zarządzania in United States wynosi $119,556.

