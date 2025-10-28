Średnia całkowita rekompensata Menedżer Inżynierii Oprogramowania in Brazil w Alternative Payments wynosi od R$456K do R$647K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Alternative Payments. Ostatnia aktualizacja: 10/28/2025
Średnie Całkowite Wynagrodzenie
Zaproś znajomych i społeczność, aby dodali wynagrodzenia anonimowo w mniej niż 60 sekund. Więcej danych oznacza lepsze informacje dla osób poszukujących pracy jak Ty i naszej społeczności!