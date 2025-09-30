Katalog firm
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

  • Canada

ALTEN Inżynier Oprogramowania Pensje w Canada

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Canada w ALTEN wynosi od CA$85.5K year dla Software Engineer I do CA$91.4K year dla Software Engineer II. Medianna pakietu rekompensaty in Canada year wynosi w sumie CA$88.3K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w ALTEN. Ostatnia aktualizacja: 9/30/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Software Engineer I
(Poziom początkujący)
CA$85.5K
CA$85.5K
CA$0
CA$0
Software Engineer II
CA$91.4K
CA$91.4K
CA$0
CA$0
Senior Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Lead Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Najnowsze zgłoszenia pensji
Najczęściej zadawane pytania

The highest paying salary package reported for a Inżynier Oprogramowania at ALTEN in Canada sits at a yearly total compensation of CA$103,011. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ALTEN for the Inżynier Oprogramowania role in Canada is CA$88,320.

