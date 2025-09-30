Katalog firm
ALTEN
  • Pensje
  • Inżynier Mechanik

  • Wszystkie pensje Inżynier Mechanik

  • Metropoolregio Eindhoven

ALTEN Inżynier Mechanik Pensje w Metropoolregio Eindhoven

Wynagrodzenie Inżynier Mechanik in Metropoolregio Eindhoven w ALTEN wynosi €42.5K year dla Mechanical Engineer I. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w ALTEN. Ostatnia aktualizacja: 9/30/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

€37.3K - €44K
Netherlands
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
€34.8K€37.3K€44K€48.5K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Mechanical Engineer I
€42.5K
€42.5K
€0
€0
Mechanical Engineer II
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Mechanical Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Mechanical Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w ALTEN?

Najczęściej zadawane pytania

The highest paying salary package reported for a Inżynier Mechanik at ALTEN in Metropoolregio Eindhoven sits at a yearly total compensation of €48,526. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ALTEN for the Inżynier Mechanik role in Metropoolregio Eindhoven is €34,839.

