  • Pensje
  • Inżynier Mechanik

  • Wszystkie pensje Inżynier Mechanik

ALTEN Inżynier Mechanik Pensje

Wynagrodzenie Inżynier Mechanik in Netherlands w ALTEN wynosi €41.5K year dla Mechanical Engineer I. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w ALTEN. Ostatnia aktualizacja: 10/28/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

€36.4K - €42.9K
Netherlands
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
€34K€36.4K€42.9K€47.4K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Mechanical Engineer I
€41.5K
€41.5K
€0
€0
Mechanical Engineer II
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Mechanical Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Mechanical Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Jakie są poziomy kariery w ALTEN?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Mechanik w ALTEN in Netherlands wynosi rocznie €47,379. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w ALTEN dla stanowiska Inżynier Mechanik in Netherlands wynosi €34,015.

