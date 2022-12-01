Katalog firm
Alphawave IP
Alphawave IP Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Alphawave IP wynosi od $50,130 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $112,235 dla Menedżer Programów Technicznych na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Alphawave IP. Ostatnia aktualizacja: 11/13/2025

Inżynier Sprzętu
Median $102K

Inżynier ASIC

Inżynier Elektryk
$108K
Menedżer Programu
$90.5K

Inżynier Oprogramowania
$50.1K
Menedżer Programów Technicznych
$112K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Alphawave IP jest Menedżer Programów Technicznych at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $112,235. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Alphawave IP wynosi $102,234.

