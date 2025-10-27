Katalog firm
AlphaSights
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Projektant Produktu

  • Wszystkie pensje Projektant Produktu

AlphaSights Projektant Produktu Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Projektant Produktu in United States w AlphaSights wynosi $130K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w AlphaSights. Ostatnia aktualizacja: 10/27/2025

Mediana Pakietu
company icon
AlphaSights
Senior Product Designer
New York, NY
Łącznie rocznie
$130K
Poziom
-
Podstawa
$130K
Stock (/yr)
$0
Premia
$0
Lata w firmie
3 Lata
Lata doświadczenia
5 Lata
Jakie są poziomy kariery w AlphaSights?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Najnowsze zgłoszenia pensji
DodajDodaj wynagrodzenieDodaj wynagrodzenie

Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuj daneZobacz otwarte oferty

Współtwórz

Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Projektant Produktu oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Projektant Produktu w AlphaSights in United States wynosi rocznie $312,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w AlphaSights dla stanowiska Projektant Produktu in United States wynosi $115,000.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla AlphaSights

Powiązane firmy

  • OakNorth
  • Juniper Square
  • Aquent
  • Modis
  • Guild Education
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby