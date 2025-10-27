Katalog firm
AlphaSense
AlphaSense Menedżer Inżynierii Oprogramowania Pensje

Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w AlphaSense. Ostatnia aktualizacja: 10/27/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

₹4.4M - ₹5.33M
India
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
₹4.06M₹4.4M₹5.33M₹5.67M
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W AlphaSense, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania w AlphaSense in India wynosi rocznie ₹5,673,824. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w AlphaSense dla stanowiska Menedżer Inżynierii Oprogramowania in India wynosi ₹4,059,719.

