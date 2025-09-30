Katalog firm
AlphaSense
AlphaSense Inżynier Oprogramowania Pensje w Greater Helsinki

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Greater Helsinki w AlphaSense wynosi €72.3K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w AlphaSense. Ostatnia aktualizacja: 9/30/2025

Mediana Pakietu
company icon
AlphaSense
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Helsinki, ES, Finland
Łącznie rocznie
€72.3K
Poziom
L3
Podstawa
€67.6K
Stock (/yr)
€4.7K
Premia
€0
Lata w firmie
0 Lata
Lata doświadczenia
7 Lata
Jakie są poziomy kariery w AlphaSense?

€142K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Wynagrodzenia stażowe

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W AlphaSense, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Uwzględnione Stanowiska

Zgłoś Nowe Stanowisko

Inżynier Oprogramowania Backend

Najczęściej zadawane pytania

The highest paying salary package reported for a Inżynier Oprogramowania at AlphaSense in Greater Helsinki sits at a yearly total compensation of €107,190. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AlphaSense for the Inżynier Oprogramowania role in Greater Helsinki is €65,611.

