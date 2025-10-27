Katalog firm
AlphaSense
Średnia całkowita rekompensata Analityk Finansowy in India w AlphaSense wynosi od ₹582K do ₹815K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w AlphaSense. Ostatnia aktualizacja: 10/27/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

₹630K - ₹733K
India
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
₹582K₹630K₹733K₹815K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W AlphaSense, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Finansowy w AlphaSense in India wynosi rocznie ₹814,716. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w AlphaSense dla stanowiska Analityk Finansowy in India wynosi ₹581,940.

