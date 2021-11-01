Katalog firm
AlphaGrep Securities
AlphaGrep Securities Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w AlphaGrep Securities wynosi od $23,256 całkowitej rekompensaty rocznie dla Rekruter na dolnym końcu do $126,120 dla Analityk Finansowy na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników AlphaGrep Securities. Ostatnia aktualizacja: 11/13/2025

Inżynier Oprogramowania
Median $83.7K
Analityk Danych
Median $108K
Analityk Finansowy
Median $126K

Rekruter
$23.3K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$97.2K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w AlphaGrep Securities jest Analityk Finansowy z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $126,120. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w AlphaGrep Securities wynosi $97,160.

