Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Pune Metropolitan Region w Allstate wynosi ₹2.19M year dla B2. Medianna pakietu rekompensaty in Pune Metropolitan Region year wynosi w sumie ₹3.11M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Allstate. Ostatnia aktualizacja: 9/30/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
A1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
A2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
B1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
B2
₹2.19M
₹2.03M
₹0
₹162K
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
