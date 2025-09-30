Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in India w Allstate wynosi od ₹984K year dla B1 do ₹2.33M year dla B2. Medianna pakietu rekompensaty in India year wynosi w sumie ₹1.58M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Allstate. Ostatnia aktualizacja: 9/30/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
A1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
A2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
B1
₹984K
₹977K
₹0
₹7.5K
B2
₹2.33M
₹2.22M
₹0
₹108K
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
Uwzględnione StanowiskaZgłoś Nowe Stanowisko