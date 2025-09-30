Katalog firm
Allstate
  • Pensje
  • Aktuariusz

  • Wszystkie pensje Aktuariusz

  • Canada

Allstate Aktuariusz Pensje w Canada

Mediana pakietu rekompensaty Aktuariusz in Canada w Allstate wynosi CA$74.6K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Allstate. Ostatnia aktualizacja: 9/30/2025

Mediana Pakietu
company icon
Allstate
Actuarial Analyst
Markham, ON, Canada
Łącznie rocznie
CA$74.6K
Poziom
L1
Podstawa
CA$74.6K
Stock (/yr)
CA$0
Premia
CA$0
Lata w firmie
1 Rok
Lata doświadczenia
1 Rok
Jakie są poziomy kariery w Allstate?

CA$226K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Aktuariusz w Allstate in Canada wynosi rocznie CA$191,343. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Allstate dla stanowiska Aktuariusz in Canada wynosi CA$74,613.

