Średnia całkowita rekompensata Inżynier Sprzedaży in United States w Alloy wynosi od $160K do $234K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Alloy. Ostatnia aktualizacja: 9/22/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$184K - $210K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$160K$184K$210K$234K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

$160K

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
Options

W Alloy, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

10 years post-termination exercise window.



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Sprzedaży w Alloy in United States wynosi rocznie $233,640. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Alloy dla stanowiska Inżynier Sprzedaży in United States wynosi $160,380.

