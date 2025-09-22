Katalog firm
Alloy
Alloy Sprzedaż Pensje

Średnia całkowita rekompensata Sprzedaż in United States w Alloy wynosi od $197K do $286K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Alloy. Ostatnia aktualizacja: 9/22/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$223K - $259K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$197K$223K$259K$286K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

$160K

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
Options

W Alloy, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

10 years post-termination exercise window.



Najczęściej zadawane pytania

The highest paying salary package reported for a Sprzedaż at Alloy in United States sits at a yearly total compensation of $285,600. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Alloy for the Sprzedaż role in United States is $196,800.

