Allianz
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

Allianz Inżynier Oprogramowania Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Germany w Allianz wynosi €72.2K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Allianz. Ostatnia aktualizacja: 9/21/2025

Mediana Pakietu
company icon
Allianz
Software Engineer
Stuttgart, BW, Germany
Łącznie rocznie
€72.2K
Poziom
L3
Podstawa
€61.6K
Stock (/yr)
€0
Premia
€10.6K
Lata w firmie
2 Lata
Lata doświadczenia
3 Lata
Jakie są poziomy kariery w Allianz?

€142K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Uwzględnione Stanowiska

Inżynier DevOps

