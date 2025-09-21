Katalog firm
Allianz
  • Pensje
  • Księgowy

  • Wszystkie pensje Księgowy

Allianz Księgowy Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Księgowy in Germany w Allianz wynosi €49.7K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Allianz. Ostatnia aktualizacja: 9/21/2025

Mediana Pakietu
company icon
Allianz
Accountant
Munich, BY, Germany
Łącznie rocznie
€49.7K
Poziom
S2
Podstawa
€49.7K
Stock (/yr)
€0
Premia
€0
Lata w firmie
0 Lata
Lata doświadczenia
1 Rok
Jakie są poziomy kariery w Allianz?

€142K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Księgowy w Allianz in Germany wynosi rocznie €72,465. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Allianz dla stanowiska Księgowy in Germany wynosi €49,721.

