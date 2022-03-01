Pobierz aplikację
Zmień
Zaloguj się
Zarejestruj się
Wszystkie dane
Według lokalizacji
Według firmy
Według stanowiska
Kalkulator wynagrodzeń
Wizualizacje wykresów
Zweryfikowane wynagrodzenia
Staże
Wsparcie w negocjacjach
Porównaj benefity
Kto rekrutuje
Raport wynagrodzeń 2024
Najlepiej płacące firmy
Integruj
Blog
Prasa
Google
Inżynier oprogramowania
Menedżer produktu
Obszar Nowego Jorku
Analityk danych
Przeglądaj według różnych stanowisk
Levels FYI Logo
Wynagrodzenia
📂 Wszystkie dane
🌎 Według lokalizacji
🏢 Według firmy
🖋 Według stanowiska
🏭️ Według branży
📍 Mapa wynagrodzeń
📈 Wizualizacje wykresów
🔥 Percentyle w czasie rzeczywistym
🎓 Staże
❣️ Porównaj benefity
🎬 Raport wynagrodzeń 2024
🏆 Najlepiej płacące firmy
💸 Oblicz koszt spotkania
#️⃣ Kalkulator wynagrodzeń
Dodaj dane
Dodaj wynagrodzenie
Dodaj benefity firmowe
Dodaj mapowanie poziomów
Oferty pracy
Usługi
Usługi dla kandydatów
💵 Coaching negocjacyjny
📄 Przegląd CV
🎁 Podaruj przegląd CV
Dla pracodawców
Interaktywne oferty
Percentyle w czasie rzeczywistym 🔥
Benchmarking wynagrodzeń
Levels.fyi API
Dla badań naukowych
Zbiór danych o wynagrodzeniach
Społeczność
Pobierz aplikację
← Katalog firm
Alkira
Pracujesz tutaj?
Zarejestruj swoją firmę
Przegląd
Wynagrodzenia
Benefity
Oferty pracy
Nowe
Czat
Alkira Benefity
Dodaj benefity
Porównaj
Ubezpieczenia, zdrowie i wellness
Dental Insurance
Health Insurance
Vision Insurance
PTO (Vacation / Personal Days)
Health Savings Account (HSA)
Finanse i emerytura
401k
Flexible Spending Account (FSA)
Dodatki i zniżki
Learning and Development
Transport
Transport allowance
Wyświetl dane w tabeli
Alkira Dodatki i benefity
Benefit
Opis
Dental Insurance
Offered by employer
Health Insurance
Offered by employer
Vision Insurance
Offered by employer
PTO (Vacation / Personal Days)
Offered by employer
401k
Offered by employer
Flexible Spending Account (FSA)
Offered by employer
Health Savings Account (HSA)
Offered by employer
Transport allowance
Offered by employer
Learning and Development
Offered by employer
Wyróżnione oferty pracy
Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Alkira
Powiązane firmy
LogicGate
Mindbody
Chenega
Saviynt
Smarsh
Zobacz wszystkie firmy ➜
Inne zasoby
Roczny raport wynagrodzeń
Oblicz całkowite wynagrodzenie