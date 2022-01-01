Katalog firm
AlixPartners
Pracujesz tu? Zgłoś swoją firmę

AlixPartners Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń AlixPartners waha się od $84,619 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Analityk finansowy na dolnym końcu do $435,750 dla Konsultant zarządzania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy AlixPartners. Ostatnia aktualizacja: 8/23/2025

$160K

Zarób, nie daj się wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. USD (czasami ponad 300 tys. USD).Wynegocjuj swoje wynagrodzenie lub swój przegląd CV przez prawdziwych ekspertów – rekruterów, którzy robią to na co dzień.

Konsultant zarządzania
Consultant $130K
Vice President $243K
Senior Vice President $336K
Director $436K
Analityk biznesowy
$432K
Rozwój biznesu
$413K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Naukowiec danych
$101K
Analityk finansowy
$84.6K
Zasoby ludzkie
$199K
Kierownik projektu
$176K
Inżynier oprogramowania
$191K
Kierownik programu technicznego
$221K
Brakuje Twojego stanowiska?

Wyszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


FAQ

AlixPartners'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $435,750 ücretle Konsultant zarządzania at the Director level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
AlixPartners'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $210,050'dır.

Polecane oferty pracy

    Nie znaleziono polecanych ofert pracy dla AlixPartners

Powiązane firmy

  • Two Sigma
  • Carta
  • Jump Trading
  • Five Rings
  • Quantlab
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby