Katalog firm
Align Technology
Align Technology Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Align Technology wynosi od $8,645 całkowitej rekompensaty rocznie dla Projektant Graficzny na dolnym końcu do $257,280 dla Technolog Informacyjny (IT) na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Align Technology. Ostatnia aktualizacja: 8/31/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
L6 $147K
L7 $150K

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Mechanik
Median $155K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $153K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Analityk Biznesowy
Median $120K
Menedżer Produktu
Median $203K
Analityk Danych
Median $143K
Inżynier Biomedyczny
$79.6K
Analityk Danych
$184K
Analityk Finansowy
$231K
Projektant Graficzny
$8.6K
Technolog Informacyjny (IT)
$257K
Prawny
$124K
Konsultant Zarządzania
$142K
Marketing
$61.2K
Menedżer Projektu
$256K
Analityk Cyberbezpieczeństwa
$101K
Badacz UX
$126K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Align Technology jest Technolog Informacyjny (IT) at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $257,280. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Align Technology wynosi $145,111.

