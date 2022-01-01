Katalog firm
Alight Solutions
Pracujesz tu? Zgłoś swoją firmę

Alight Solutions Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Alight Solutions waha się od $31,286 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Zasoby ludzkie na dolnym końcu do $221,100 dla Operacje przychodowe na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Alight Solutions. Ostatnia aktualizacja: 8/23/2025

$160K

Zarób, nie daj się wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. USD (czasami ponad 300 tys. USD).Wynegocjuj swoje wynagrodzenie lub swój przegląd CV przez prawdziwych ekspertów – rekruterów, którzy robią to na co dzień.

Inżynier oprogramowania
Median $124K
Konsultant zarządzania
Median $103K
Kierownik operacji biznesowych
$211K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Obsługa klienta
$39.2K
Analityk danych
$173K
Analityk finansowy
$142K
Zasoby ludzkie
$31.3K
Operacje marketingowe
$117K
Menedżer produktu
$93.5K
Kierownik projektu
$84.6K
Rekruter
$67.7K
Operacje przychodowe
$221K
Kierownik inżynierii oprogramowania
$188K
Architekt rozwiązań
$199K
Kierownik programu technicznego
$216K
Brakuje Twojego stanowiska?

Wyszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


FAQ

The highest paying role reported at Alight Solutions is Operacje przychodowe at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $221,100. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Alight Solutions is $123,500.

Polecane oferty pracy

    Nie znaleziono polecanych ofert pracy dla Alight Solutions

Powiązane firmy

  • EPAM Systems
  • Cognizant
  • FactSet
  • Gartner
  • CSG
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby