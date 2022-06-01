Katalog firm
Aledade
Aledade Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Aledade waha się od $96,900 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Analityk danych na dolnym końcu do $250,000 dla Kierownik inżynierii oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Aledade. Ostatnia aktualizacja: 8/12/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Software Engineer $132K
Senior Software Engineer $195K
Kierownik inżynierii oprogramowania
Median $250K
Menedżer produktu
Median $160K

Asystent administracyjny
$101K
Analityk biznesowy
$99.5K
Analityk danych
$96.9K
Prawnik
$139K
Projektant produktu
$158K
Rekruter
$128K
Harmonogram nabywania praw

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W firmie Aledade, Granty akcji/udziałów podlegają 4-letniemu harmonogramowi nabywania praw:

  • 25% nabywa się w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% nabywa się w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% nabywa się w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% nabywa się w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Aledade to Kierownik inżynierii oprogramowania z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $250,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Aledade wynosi $135,430.

